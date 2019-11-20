Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.11.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:03

Son dakika: 'dan flaş açıklama: 'nin çekilmesi neredeyse tamamlandı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü 'nin 'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyledi.

Rusya'dan flaş YPG açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "'nin 'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı" açıklamasında bulundu.

MUTABAKATLAR KARŞILIĞI HAREKAT DURDURULMUŞTU
Türkiye, Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucunda durdurmuştu. Harekata ara verilmesinin karşılığında Rusya ve ABD, terör örgütü YPG/PKK'nın Güvenli Bölge'den çekileceğini duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Rusya'dan flaş açıklama: YPG'nin çekilmesi neredeyse tamamlandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri