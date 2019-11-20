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  • 20.11.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 08:58

Son dakika: 'da 'ye ait askeri helikopter düştü

Son dakika... 'da bünyesinde görev yapan birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi. 'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Afganistan'da ABD'ye ait askeri helikopter düştü

'daki Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın sebebinin soruşturulduğu ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı.

'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

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