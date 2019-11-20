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  • 20.11.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 18:09

'da 6,4 büyüklüğünde

'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı. Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

O ülkede korkutan deprem!

'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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