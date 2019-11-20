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  • 20.11.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:10

’da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü

1984-1994 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Richard von ’in 59 yaşındaki oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaecker, bıçaklanarak öldürüldü.

Eski cumhurbaşkanının oğlu öldürüldü

polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi. Açıklamada saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Polis de ölen kişinin eski Cumhurbaşkanı Richard von 'in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu doğruladı.

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