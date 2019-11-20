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  • 20.11.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 09:02

'dan rekor kıracak karar!

Çinli e-ticaret devi , 'un ardından 'nda gerçekleştirmekte olduğu dan 13,8 milyar dolar bekliyor. Alibaba hisseleri 'da Hong 'nda işlem görmeye başlayacak.

Alibaba'dan rekor kıracak karar!

CNN International'ın haberine göre 500 milyon hisse eden ve "greenshoe" olarak 75 milyon hisse daha satma opsiyonu duyuran , hisselerin 12,5 milyonunu perakende yatırımcılara satacak. Perakende yatırımcılara yapılacak satış 50 milyon hisseye kadar çıkabilecek.

Perakende yatırımcılar için halka arz fiyatının 188 Doları'nı geçmeyeceğini (24 ABD Doları) açıklayan Alibaba, kurumsal yatırımcılar için halka arz fiyatını ise yarın duyuracak.

Bu fiyat da 24 dolar olsa bile halka arz büyüklüğü 13,8 milyar dolara ulaşacak. Alibaba hisseleri 'da Hong Kong 'nda işlem görmeye başlayacak.

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