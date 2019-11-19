ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. "Sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. İfade verebilirim" dedi.
- Dünya
- 19.11.2019
- Gazete
Trump: İfade verebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. "Sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. İfade verebilirim" dedi.
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