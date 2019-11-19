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Trump: İfade verebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. "Sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. İfade verebilirim" dedi.

Trump: İfade verebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. "Sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. İfade verebilirim" dedi.

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