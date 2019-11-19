Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.11.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:07

'dan flaş açıklaması: Serbest bıraktıkları 'lılar yüzünden Avrupa büyük risk altında

’ adlı Rus Federal Ekonomi Ajansı, terör örgütü /-’nin binlerce ’lıyı ’deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ’lı teröristlerin sadece ve açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de büyük risk altında olduğunu bildirdi.

Avrupa, YPG yüzünden büyük risk altında

Rus federal ekonomi ajansı, '' terör örgütü /-'nin binlerce 'lıyı 'deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ'lıların sadece ve açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.
Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. 'un da, görüşlerine haberinde yer verdi.

"ÇOK CİDDİ BİR TERÖR TEHDİDİ"
Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından binlerce DEAŞ'lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, "Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD-YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ'lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa'nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan flaş YPG açıklaması: Serbest bıraktıkları DEAŞ'lılar yüzünden Avrupa büyük risk altında
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri