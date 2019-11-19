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  • 20.11.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 07:01

'de askeri birliğe terör saldırısı: 30 ölü

Son dönemde terör saldırılarının giderek arttığı 'de ülkenin kuzeyindeki bir askeri birliğe kurulan pusuda 30 asker yaşamını yitirdi. Birçok askerin de yaralandığı kaydedilen açıklamada 10 askerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Afrika ülkesinde askeri birliğe terör saldırısı

Terörist saldırıların giderek arttığı 'nin kuzeyinde askeri bir birliğe kurulan pusuda 30 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, teröristlerin, Gao kentinin kuzeyindeki Tabankort yakınlarında, Nijer askerleriyle koordineli sınır devriyesi atan askeri birliği pusuya düşürerek saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, askerlerden 30'unun yaşamını yitirdiği, birçoğunun da yaralandığı kaydedilen açıklamada 10 askerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, büyük miktarda askeri mühimmatın zayi olduğu çatışmada, güvenlik güçlerinin 17 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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