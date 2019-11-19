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  • 19.11.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 20:37

: Teyakkuz durumu sona erdi

, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan "yüksek teyakkuz durumuna" son verildiğini duyurdu.

Resmen duyurdular! Teyakkuz sona erdi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla, 24 Ekim'den bu yana uygulamaya konulan yüksek teyakkuz durumunun bitirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu alındığı aktarıldı.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında 'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

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