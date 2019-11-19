Dizi ve filmlerinde eşcinsel ilişkiyi parlatan NETFLIX gençleri böyle zehirliyor!

NETFLIX, dizi ve filmlerinde ahlak sınırı tanımadı. Her bölüme eşcinsel ilişki montajladı. Milli ve manevi değerlerimizi bombaladı...
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
Bu terbiyesizliğe dur deyin.
Çocukların yanında ekrana bakamaz olduk.
Evimizin içine girip düşmanlık yapıyorlar.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
Bu terbiyesizliğe dur deyin.
Çocukların yanında ekrana bakamaz olduk.
Evimizin içine girip düşmanlık yapıyorlar.
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