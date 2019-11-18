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  • 18.11.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 12:31

Ünlü Rus aktör 'den tepki çeken hareket! da olay oldu

Ünlü Rus aktör , kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Rus aktörün kızına bu şekilde davranması kullanıcılarının tepkisine neden olurken, bazı kullanıcılar ise olayın gerçek olmadığını ve düzmece olduğunu düşündüklerini belirtti.


Rus aktör Aleksey Panin (42), sosyal medya hesabından kızına evi kirlettiği için bağırdığı ve kızını mutfağa götürüp, kemerle ellerinden peteğin borusuna bağladığı görüntüleri paylaştı.

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