TIME dergisinin 92 yıldır her senenin son sayısında seçtiği 'Yılın Kişisi' için belirlediği adaylar açıklandı.

Derginin internet sitesi üzerinden oy verilebilen listede, bu sene PKK/YPG'nin silahlı militanlarının fotoğrafları kullanıldı.

Oylamada 'Suriyeli Kürtler' olarak sunulmak istenen teröristler, "DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" ifadeleriyle anlatıldı.

Listede aday gösterilen isimler arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının önünü açan 'Muhbirler', İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Greta Thunberg'in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong'daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.