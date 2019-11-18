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  • 18.11.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 16:45

TIME dergisinden büyük skandal! /'li teröristleri 'Yılın Kişisi' listesine aday gösterdi

Her sene 'Yılın Kişisi'ni seçen TIME dergisi, bu yıl /'li teröristleri de oylamaya dahil ederek skandala imza attı. Dergi, birçok katliamdan sorunlu olan teröristler için "'ı yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" ifadelerini kullandı.

TIME dergisinden büyük skandal!

TIME dergisinin 92 yıldır her senenin son sayısında seçtiği 'Yılın Kişisi' için belirlediği adaylar açıklandı.

Derginin internet sitesi üzerinden oy verilebilen listede, bu sene /'nin silahlı militanlarının fotoğrafları kullanıldı.

Oylamada 'Suriyeli Kürtler' olarak sunulmak istenen teröristler, "DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" ifadeleriyle anlatıldı.

Listede aday gösterilen isimler arasında Başkan , Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı , ABD'de Başkan 'a yönelik azil soruşturmasının önünü açan 'Muhbirler', 'ın dini lideri , Greta Thunberg'in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, 'daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.

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