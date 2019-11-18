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Rusya ve Suudi Arabistan arasında S-400 görüşmeleri devam ediyor

Rusya ile Suudi Arabistan arasında 2017'de imzalanan S-300 ve S-400 görüşmelerinin sürdüğü açıklandı. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi Temsilcisi Mariya Vorobyova, dün hava savunma sistemlerinin hayata geçirilmesi için şartların görüşüldüğünü aktardı...

'S'uud-'400'
Rusya ile Suudi Arabistan arasında 2017'de imzalanan S-300 ve S-400 görüşmelerinin sürdüğü açıklandı. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi Temsilcisi Mariya Vorobyova, dün hava savunma sistemlerinin hayata geçirilmesi için şartların görüşüldüğünü aktardı...

Öte yandan Suudi Arabistan, petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirledi. Aramco'dan yapılan açıklamada, halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar / 46 lira) fiyat ile satılacağı bildirildi...

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