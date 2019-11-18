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O teröristi MİT yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

O teröristi MİT yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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