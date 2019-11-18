İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.
Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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