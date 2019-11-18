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  • 18.11.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 09:31

'de kampına : 5 yaralı

'ın başkenti 'de bir kampına düzenlenen da beş kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, 'in 19. bölgesinde bulunan kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.

Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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