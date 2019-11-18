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İranlılar’a ABD desteği

İran’da benzin fiyatlarındaki yüzde 50’lik artış ve ucuz benzine kota getirilmesi, taşları yerinden oynattı. Toplam 40 şehir ve ilçede protestolar başladı. 50’ye yakın kişi gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise protestolarla ilgili, “ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır” dedi.

İranlılar’a ABD desteği
İran'da benzin fiyatlarındaki yüzde 50'lik artış ve ucuz benzine kota getirilmesi, taşları yerinden oynattı. Toplam 40 şehir ve ilçede protestolar başladı. 50'ye yakın kişi gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise protestolarla ilgili, "ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" dedi.

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