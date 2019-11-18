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Bayrak yakan Rumlar’a tepki

Türkiye, KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rum yetkililerinin bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.

Bayrak yakan Rumlar’a tepki
Türkiye, KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rum yetkililerinin bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.

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