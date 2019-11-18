Türkiye, KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rum yetkililerinin bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.
- Dünya
- 18.11.2019
- Gazete
Bayrak yakan Rumlar’a tepki
Türkiye, KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rum yetkililerinin bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.
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