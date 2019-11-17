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  • 17.11.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 23:36

'dan için skandal yaptırım çağrısı

'da muhalefet kanadında yer alan 'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan  nedeniyle 'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Almanya'dan skandal 'Türkiye' çağrısı!

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı 'ndan en başından beri rahatsız olan 'dan skandal bir hamle daha geldi. Almanya'da muhalefetteki , harekat nedeniyle 'ye yaptırım çağrısında bulundu.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

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