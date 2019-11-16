Venedik çizmeyi aştı!

İtalya'daki aşırı yağışlar Venedik'te afete yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle kanallar kenti taştı. Sular, 187 santimetreye kadar çıktı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vururken birçoğu battı. Ancak buna rağmen turistler gezintiye çıktı. Kentte 10 Euro'luk çizme satışları patladı.
- Dünya
- 16.11.2019
- Gazete
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