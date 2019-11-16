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Venedik çizmeyi aştı!

'daki aşırı yağışlar Venedik'te afete yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle kanallar kenti taştı. Sular, 187 santimetreye kadar çıktı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vururken birçoğu battı. Ancak buna rağmen ler gezintiye çıktı. Kentte 'luk çizme satışları patladı.

Venedik çizmeyi aştı!
İtalya'daki aşırı yağışlar Venedik'te afete yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle kanallar kenti taştı. Sular, 187 santimetreye kadar çıktı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vururken birçoğu battı. Ancak buna rağmen ler gezintiye çıktı. Kentte 'luk çizme satışları patladı.

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