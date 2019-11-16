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  • 17.11.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 00:46

’den 'daki ya açık destek: Yanınızdayız

, ’da akaryakıt mı sonrası başlayan lara ilişkin hesabından, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.

ABD'den flaş İran açıklaması!

, 'da akaryakıt mı sonrası başlayan lara ilişkin hesabından, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Arapça bir açıklama metni yayımladı. Pompeo, "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.

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