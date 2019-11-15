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  • 15.11.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:44

Şok görüntü! Alkollü adam tramvayda hamile kadına saldırdı

'nın başkenti Moskova'da yaşanan olayda, alkollü olduğu tespit edilen bir adam tramvayda yolculuk yapan hamile bir kadına saldırdı. 41 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve cezai soruşturma başlatıldığı açıklandı.

'da alkollü adam, tramvayda hamile bir kadına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir tramvayda meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen bir adam, hamile bir kadına saldırdı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tramvayda alkollü bir kişi, sebepsizce hamile kadına saldırdı. Kadın daha sonra bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

41 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve cezai soruşturma başlatıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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