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'in eşi ’e çıkma yasağı kondu!

Eski İngiliz istihbarat subayı geçtiğimiz günlerde 'da ölü bulundu. Eşi ’e çıkma yasağı kondu!


Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen 'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier geçtiğimiz günlerde 'da ölü bulundu. Eşi Emma Hedvig Chirsitana Winberg'e evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu.




Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları incileme altına aldı.

SÜRPRİZ MİSAFİR!
uyruklu Winberg'e çıkış yasağı kondu. Kadın ifadesinde şunları söyledi: "10 Kasım akşamı James'in çok samimi arkadaşı Faruk Habib eve geldi. O gelince dışarı çıktım. 2 saat sonra döndüğümde Faruk evden gitti. James bir ara sigara almak için 5-10 dakikalığına çıktı ve geri geldi. O andan itibaren evimize hiç kimse gelmedi. Fakat James çok tedirgindi.



" İngiliz ajanının evinin önünde 1 yıl boyunca ayrılmadan kağıt mendil satan Suriyeli mendilcinin bir süre önce kayıplara karıştığı ortaya çıktı. James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.



'in yeniden ifadesine başvurulabilir.

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