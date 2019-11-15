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  • 15.11.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 01:00

'ta 'nda : Ölü ve yaralılar var

’ın başkenti ’ta gösterilerin sürdüğü ’nda düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi 'nda düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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