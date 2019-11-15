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ABD’de liseye saldırı: 1 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakaladı.

ABD’de liseye saldırı: 1 ölü
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakaladı.

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