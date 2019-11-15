ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakaladı.
- Dünya
- 15.11.2019
- Gazete
ABD’de liseye saldırı: 1 ölü
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakaladı.
- Jeffrey'den Mazlum Kobani sorusuna yanıt
- "Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi"
- Türkiye ile anlaştık
- Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması
- Yunan güvenlik güçlerin göçmen teknesi mi vurdu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.