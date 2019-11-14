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  • 14.11.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 10:21

Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası 'dan açıklaması

'nin 'dan alımı ile ilgili açıklama yapan , "Türkiye ile diğer alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusundaki sorunlar çözülmeli" dedi.

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

ile ABD Başkanı 'ın görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın "Türk ve Amerikan halkları yıllardır dost ve müttefiktir" cümlesiyle başlayan açıklamada, ve ABD'nin başta olmak üzere küresel ölçekte güvenlik konularında beraber çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin 'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlere sahip olduğu ifade edildi.

"S-400 SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Beyaz Saray açıklamasında, "Diğer alanlarda ilerleme sağlamak için, savunma alanındaki ortaklığımızı güçlendirerek, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

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