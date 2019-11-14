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  • 14.11.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:18

Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesinden la ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, a karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlarla ilgili flaş karar

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), a karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği belirtildi.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

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