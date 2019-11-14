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  • 14.11.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 20:17

Son dakika: 'da 7,1 büyüklüğünde ! Tsunami uyarısı yapıldı

'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. depremin yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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