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  • 15.11.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 07:46

Amerika’nın skandalları bitmiyor! askerleri mezarlığında

Terör örgütlerinin güvenli limanı Amerika Birleşik Devletleri’nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Suriye’de bölgelerinde ’lılarla devriye atan askerleri, Haseke’de terör örgütünün ‘’ olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti.

ABD askerleri PKK mezarlığında

Başkanı 'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı.

BÜYÜK SKANDAL
Haseke'de PKK'lılarla birlikte bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün '' olarak adlandırdığı mezarlığa gitti. Burada Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.

ABD'DEN PKK'YA ÖZEL VİZE
ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Demokrat Partili Jason Crow ve Cumhuriyet Partili Michale Walts'un, PKK/'li teröristlerin ABD'ye engel olmaksızın sokabilmek için 'Özel ' yasa tasarısı hazırladığı ortaya çıktı. ABD'nin bu yolla terör elebaşı Mustafa Ferhad Abdi (Şahin Cilo - Mazlum Kobani) ABD'ye giriş yapabilmesinin önünü açmak istediği değerlendiriliyor. ABD merkezli NBCNews'in haberine göre, 'a karşı ABD askerleri ile birlikte görev alan Suriyeli gruplara, PKK/YPG terör örgütü üyelerine, yılda 4000 vize verilmesini öngören yasa 'Suriye Ortakları Koruma Yasası' başlığını taşıyor. Sözkonusu 'Özel Vize' yasasının dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD suna Irak ve Afganistan'da ABD birliklerine yardım eden kişiler için çıkarılan 'Özel Göçmen Yasası'ndan yola çıkarak hazırlandığı belirtildi. 'Özel Vize' teklifini hazırlayan iki Temsilciler Meclisi üyesinin daha önce ABD ordusunda görev yapmış olması dikkat çekiyor.

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