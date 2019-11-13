Yeni gelenin peşindeyiz ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz. TÜM MANŞETLER