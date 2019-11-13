Yeni gelenin peşindeyiz

ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.
- Dünya
- 13.11.2019
- Gazete
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ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.
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