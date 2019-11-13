Bugünkü
Takvim

Yeni gelenin peşindeyiz

ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.

Yeni gelenin peşindeyiz
ABD Başkanı Trump, Bağdadi operasyonu ve sonrasıyla ilgili konuştu: Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriYeni gelenin peşindeyiz
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri