Türkiye'nin yabancı uyruklu DEAŞ üyelerini vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlaması Avrupa ülkelerinde hareketliliğe neden oldu. Şu ana kadar yakalanan DEAŞ üyelerini kabul etme konusunda oldukça isteksiz bir tavır içinde olan Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin hamlesi karşısında fazla bir manevra alanına sahip değil. Fransa ve Almanya gibi, çok sayıda vatandaşı DEAŞ'a katılmış ülkeler Ankara ile işbirliği içinde hareket ediyor. Asıl soru işaretini ise DEAŞ için savaşan kişileri vatandaşlıktan çıkarma yoluna giden İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin tavrı oluşturuyor.

FRANSA

Konuyu ulusal güvenlik sorunu olarak gören ve Türkiye'nin bu konuda oyun oynamadığının farkında olan Fransa, iki ülke arasında 2014'te imzalanan ve iade öncesinde bilgilendirme yapılmasına dayanan Cazeneuve Protokolü'ne bağlı kalmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Paris, toplu dönüşlere net şekilde karşı. Aşırı sağ ise konuyu şimdiden propaganda unsuru haline getirdi.





ALMANYA

Almanya da Türkiye tarafından sınır dışı edilen vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini açıkladı ancak gönderilenlerin DEAŞ üyeliği konusunda detaylı dosya talebi söz konusu.

DİĞER ÜLKELER

Küçük ülkelerde ise yakalanan DEAŞ üyelerinin yakalandıkları yerde yargılanması yönündeki yaklaşım korunuyor. Türkiye'nin ilk iadelerden birini yaptığı Danimarka bu ülkeler arasında. Vatandaşlarını kabul etmeme 'lüksü' bulunmayan bu ülkelerin pozisyonlarını yeni duruma uygun hale getirmeleri bekleniyor.

AB DEVRE DIŞI

Paris Barış Forumu'nda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Herkes bu insanları birbirine karşı kullanmaya başlarsa serbest kalan ve tehlikeli şeyler yapan teröristler göreceğiz" dedi. Avrupa Birliği de bir yıl önce üye ülkelere koordine hareket önerisinde bulundu ancak başkentlerden olumlu bir dönüş olmadı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konunun tamamen üye ülkelerin yetki alanında olduğunu söyledi.

