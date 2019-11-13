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  • 13.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:09

Son dakika: 'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

Son dakika haberine göre 'ın başkenti 'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda ölü var

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havalimanı arkasındaki Kasim Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırganın hedefinde bölgeden geçen bir zırhlı aracın olduğunu öne sürdü.

Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, saldırının yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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