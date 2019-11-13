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İsrail Gazze’ye saldırdı: 7 şehit

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi. Şehrin farklı bölgelerindeki saldırılarda 7 Filistinli şehit olurken, 45 kişi ise yaralandı.

İsrail Gazze’ye saldırdı: 7 şehit
İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi. Şehrin farklı bölgelerindeki saldırılarda 7 Filistinli şehit olurken, 45 kişi ise yaralandı.

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