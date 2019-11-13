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  • 13.11.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:25

ile mücadelede önemli gelişme! DSÖ ilk kez onayladı

Özellikle Afrika kıtasında binlerce insanın ölümüne yol açan virüsüne karşı geliştirilen aşı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından resmen onaylandı.

Ebola ile mücadelede önemli gelişme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da binlerce insanın ölümüne yol açan virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan ebola aşısı, DSÖ'nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020'nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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