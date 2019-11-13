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1 sterline aldı 484 bine sattı

'nin Hertfordshire kentinde dükkândan 1 sterline alınan vazonun 18'inci yüzyılda yapıldığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan adamın E-Bay sitesinden sattığı vazo 484 bin sterline (3.6 milyon TL) alıcı buldu. Sarı renkli vazonun 1735-1796 yılları arasında hüküm sürmüş 'a ait olduğu açıklandı.

1 sterline aldı 484 bine sattı
İngiltere'nin Hertfordshire kentinde dükkândan 1 sterline alınan vazonun 18'inci yüzyılda yapıldığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan adamın E-Bay sitesinden sattığı vazo 484 bin sterline (3.6 milyon TL) alıcı buldu. Sarı renkli vazonun 1735-1796 yılları arasında hüküm sürmüş 'a ait olduğu açıklandı.

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