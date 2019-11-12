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  • 12.11.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 22:31

Trump'tan flaş açıklaması! Üçüncü adamının nerede olduğunu biliyoruz

Son dakika haberine göre Başkanı , "ABD'nin gözü 'nin üçüncü adamının üzerinde. Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Trump'tan flaş açıklama! Nerede olduğunu biliyoruz

Başkanı , New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, terör ile ilgili soruya verdiği cevapta, 'nin üçüncü adamının nerede olduğunun bilindiğini belirterek, "Gözümüz üçüncü adamın üzerinde. Bu adamın başı belada çünkü onun nerede olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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