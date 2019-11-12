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  • 12.11.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 08:58

Son dakika: 'te tren sı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... 'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen da en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Bangladeş'te tren kazası: 15 ölü

basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.

Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.

Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

nın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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