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  • 12.11.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:39

Son dakika... Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

Son dakika haberine göre Afganistan'ın Kabil-Paktiye otoyolu üzerinde görev yapan ABD askeri konvoyuna saat 11.00'de intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı!

Afganistan'da, Kabil-Paktiye otoyolu üzerinde seyir halinde olan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

Yerel saatle 11:00'de düzenlenen saldırı sebebiyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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