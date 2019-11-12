Son dakika... Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

Afganistan'da, Kabil-Paktiye otoyolu üzerinde seyir halinde olan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Yerel saatle 11:00'de düzenlenen saldırı sebebiyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Afganistan'da, Kabil-Paktiye otoyolu üzerinde seyir halinde olan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Yerel saatle 11:00'de düzenlenen saldırı sebebiyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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