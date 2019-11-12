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  • 13.11.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 01:07

'in saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

sunun abluka altındaki Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık, saldırılarda yaralananların sayısını 45 olarak açıkladı.

İsrail'in saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Bakanlık, saldırılarda yaralananların sayısını 45 olarak açıkladı.

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

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