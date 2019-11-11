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  • 11.11.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:00

Son dakika... 'da 5.3 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre Avrupa-Akdeniz 'nın Rochemaure kenti yakınlarında 5.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Fransa'da şiddetli deprem!

Avrupa-Akdeniz , 'da merkez üssü Rochemaure kentinin 4 km batısı olan 5.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.

Deprem Montpellier ve Privas kentlerinin yanı sıra Monako'da da hissedildiği bildirildi

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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