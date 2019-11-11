Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Fransa'da merkez üssü Rochemaure kentinin 4 km batısı olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.
Deprem Montpellier ve Privas kentlerinin yanı sıra Monako'da da hissedildiği bildirildi
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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