Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Fransa'da merkez üssü Rochemaure kentinin 4 km batısı olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.

Deprem Montpellier ve Privas kentlerinin yanı sıra Monako'da da hissedildiği bildirildi

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.