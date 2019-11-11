Rus tarihçi Oleg Sokolov, sevgilisini parçalara ayırdı

Saint Petersburg şehrinde önceki gece kan donduran bir olay yaşandı... Ülkenin tanınmış tarihçilerinden Profesör, eski öğrencisi ve sevgilisi olan'yu (24) parçalara ayırdı. Cesedi nehire atarken yakalandı. 63 yaşındaki katil, sevgilisini bir kavga sırasında öldürdüğünü, sonrasında başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etti. Cesedi yok ettikten sonra dakılığına girerek kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığını söyledi.Fransız tarihi üzerine çalışan ikili, dönem kostümlerine olan ilgileriyle tanınıyordu.