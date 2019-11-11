Rus tarihçi Oleg Sokolov, sevgilisini parçalara ayırdı

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde önceki gece kan donduran bir olay yaşandı... Ülkenin tanınmış tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov, eski öğrencisi ve sevgilisi olan Anastasia Yeşçenko'yu (24) parçalara ayırdı. Cesedi nehire atarken yakalandı. 63 yaşındaki katil, sevgilisini bir kavga sırasında öldürdüğünü, sonrasında başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etti. Cesedi yok ettikten sonra da Napolyon kılığına girerek kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığını söyledi.
Fransız tarihi üzerine çalışan ikili, dönem kostümlerine olan ilgileriyle tanınıyordu.
Fransız tarihi üzerine çalışan ikili, dönem kostümlerine olan ilgileriyle tanınıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.