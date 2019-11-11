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  • 11.11.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38

Kamışlı'da ! /'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı!

'nin, terör örgütü / işgalindeki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı lar düzenlendi. 3 ayrı da ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.


'nin kuzeyinde terör örgütü / işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 da 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı meydana geldi.

Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

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