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  • 11.11.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:49

İstifa eden Devlet Başkanı , destekçilerine karşı polisin gerçek mermi kullandığını duyurdu

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı , polisin, başkent ile kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.

Morales duyurdu: Polis gerçek mermi kullandı

Muhaliflerin hile yapıldığını iddia ettiği 20 Ekim seçiminin ardından günlerce süren ve şiddet eylemlerine dönüşen protestoların ardından Morales'in istifasını verdiği Bolivya'da, hükümet destekçileri ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, hükümete karşı muhaliflerin safına geçen polisin ve kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.

Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, genel seçimin ardından başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçlerinin muhaliflerden yana olmasının ardından istifa etmişti.

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