Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok katıldığı kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan "Pazar Gününde WNL" programında, Türkiye tarafından, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.



'TÜRKİYE'Yİ ZORLAYAMAZSINIZ'

Türkiye'nin de Hollanda gibi DEAŞ tarafından tehdit altında olan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Blok, "Türkiye, suçların işlendiği ülke değil. Bu tür prosedürlerde her zaman uluslararası hukuk baz alınmalı. Türkiye'de suç işlememiş kişilerin, Türkiye'de yargılanmasına zorlayamazsın." ifadesini kullandı.

Blok, Türkiye'nin de DEAŞ terör örgütünce saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, "Kendileri mi yargılayacak, yoksa gönderecekler mi? Bunun kararını onlar verecek." dedi.

'BİZ DE TUTUKLAYIP YARGILAYALIM'

Türkiye ile her konuda olmasa da ilişkilerin iyi olduğunu vurgulayan Blok, "Türkiye ile yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki; biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim. Bu daha önce de oldu, ilk değil. Hepsi tespit edildi, bu yüzden sınırı öylesine geçemezler." diye konuştu.



'ÇÜNKÜ BU BÖYLE DEĞİL'

Blok, Türkiye'nin DEAŞ'lıların ülkelerine iadesi konusunu tehdit unsuru olarak kullandığı iddialarına ilişkin bir soruya da "Bu suçlar Türkiye'de işlenmediği için Türkiye'ye, 'yargılanmanın yapılması gereken ülke olarak sen en mantıklısısın' diyemeyiz çünkü bu böyle değil." yanıtını verdi.