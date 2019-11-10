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  • 10.11.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 18:46

Dünya medyası görmezden geliyor ama ve sokakları arasında fark yok!

Dünya medyası, 'ta yaşanan olayları anlık olarak takip ederken 'da yaşanan sokak larını görmezden geliyor. Fransa'nın birçok noktasında çıkan olaylara müdahale eden polis ekipleri, orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor.

Irak ve Fransa sokakları arasında fark yok!

Dünya medyası, 'ta yaşanan olayları anlık olarak takip ederken 'da yaşanan sokak larını görmezden geliyor. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan eylemlerin önüne geçilemedi.

Sokakları terk etmeyen eylemciler, polislerle çatışmaktan çekinmiyor.

Irak'ta eylemler nedeniyle peş peşe milletvekilleri istifa ederken, orantısız şiddet nedeniyle ölü ve yaralı sayısı da artmaya başladı.

300'DEN FAZLA ÖLÜ
Gerçek mermi kullanan Irak güçleri, 319 kişinin ölümüne neden olurken 15 bine yakın kişi yaralandı.

FRANSA'DA DA DURUM AYNI
Irak'ta gösteriler devam ederken benzer olaylar Fransa'da da yaşanıyor.

Ülkenin birçok noktasında çıkan olaylara müdahale eden polis ekipleri, orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor.

Avrupa'nın ortasında yaşanan sokak çatışmalarının, Orta Doğu'daki sokak çatışmalarından farkı yok.

Irak ve Fransa'da olaylar tüm şiddetiyle devam ederken, dünya medyasının ikiyüzlülüğü de bir kez daha ortaya çıktı.

FRANSA'YA MEDYA KORUMASI
Irak'ta olanı biteni canlı olarak okuyucularına duyuran haber ajansıları, Fransa'da yaşanan şiddetle ilgili tek bir haber geçmedi.

Fransa'da yaşanan polis şiddetine dair görüntüler sosyal medyada kendine yer buluyor.

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