Dünya medyası, Irak'ta yaşanan olayları anlık olarak takip ederken Fransa'da yaşanan sokak çatışmalarını görmezden geliyor. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan eylemlerin önüne geçilemedi.

Sokakları terk etmeyen eylemciler, polislerle çatışmaktan çekinmiyor.

Irak'ta eylemler nedeniyle peş peşe milletvekilleri istifa ederken, orantısız şiddet nedeniyle ölü ve yaralı sayısı da artmaya başladı.

300'DEN FAZLA ÖLÜ

Gerçek mermi kullanan Irak güçleri, 319 kişinin ölümüne neden olurken 15 bine yakın kişi yaralandı.

FRANSA'DA DA DURUM AYNI

Irak'ta gösteriler devam ederken benzer olaylar Fransa'da da yaşanıyor.

Ülkenin birçok noktasında çıkan olaylara müdahale eden polis ekipleri, orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor.

Avrupa'nın ortasında yaşanan sokak çatışmalarının, Orta Doğu'daki sokak çatışmalarından farkı yok.

Irak ve Fransa'da olaylar tüm şiddetiyle devam ederken, dünya medyasının ikiyüzlülüğü de bir kez daha ortaya çıktı.

FRANSA'YA MEDYA KORUMASI

Irak'ta olanı biteni canlı olarak okuyucularına duyuran haber ajansıları, Fransa'da yaşanan şiddetle ilgili tek bir haber geçmedi.

Fransa'da yaşanan polis şiddetine dair görüntüler sosyal medyada kendine yer buluyor.