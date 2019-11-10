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Çekik gözlü 3 Amerikalı!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösterilere destek veren milletvekilleri gözaltına alındı. İddialara göre gözaltı nedeni, 3 vekilin de Amerikalı siyasilerle gösteriler başladığından beri çok yakın görüşmeleri.

Çekik gözlü 3 Amerikalı!
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösterilere destek veren milletvekilleri gözaltına alındı. İddialara göre gözaltı nedeni, 3 vekilin de Amerikalı siyasilerle gösteriler başladığından beri çok yakın görüşmeleri.

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