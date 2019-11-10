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  • 11.11.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 06:49

'den bir küstah tehdit daha: 'lerden vazgeçmezse...

Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, 'nin 'lerden vazgeçmemesi halinde Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'den bir küstah tehdit daha!

Amerikan CBC kanalında bir programa konuk olan O'Brien, "Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar olabilir" dedi. CAATSA yaptırımlarının, Kongre'nin her iki kanadında da büyük bir çoğunlukla kabul edileceğini söyledi.

"Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça söylemiştik" diyen O'Brien, 'da 'lere ya da önemli miktarda Rus silahı alımına yer olmadığını belirtti. Konunun 'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde Başkanı Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

ve , Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşma imzalamış, ilk S-400 sevkiyatı temmuzda tamamlamıştı.

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