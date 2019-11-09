Katar yayın organı El Cezire televizyonunun İngilize kanalı, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'ye bir türlü terör örgütü diyemedi. Harekatla ilgi haberlerin tamamında teröristlerden "Kürt savaşçılar" diye bahsedildi.

El Cezire'nnin uluslararası Arapça yayın yapan kanalında ise PKK ve Kürt farkına dikkat çekildi. Arapça kanalın bu hassasiyeti aynı yayın organının İngilizce'sinde yer bulmadı.

ÇALIŞANLAR BBC VE CNN KÖKENLİ

İngilizce kanalının çalışanlarının çoğunun İngiliz olduğu, BBC ya da CNN kökenli oluğu dikkat çekti. Katar'dan maaş alan bu çalışanlar Katar'ın politikalarıyla ters düşüyor. El Cezire İngilizce bu politikasıyla hem yalan haber ve terör propagandası hem de Katar'ın yayın politikasını zedeliyor.

EL CEZİRE NEDEN TÜRKİYE KARŞITI YAYIN YAPIYOR?

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türkiye'ye karşı tetikçiliğe soyunan Katar merkezli El Cezire'nin İngilize yayın yapan kanalı 'El Cezire İngilizce' ile ilgili önemli açıklamalara bulundu. Zafer Şahin, "El Cezire kendisini yok etmek isteyenlerin safında." dedi.

İşte Zafer Şahin'in açıklamaları:

ŞAHİN KÖŞESİNE DE TAŞIMIŞTI

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, 7 Kasım'da yayınladığı "Al Jazeera nereye?" başlıklı köşesinde El Cezire İngilizce'nin imza attığı skandalları yazmıştı.

İşte Şahin'in yazısının bir kısmı:

Al Jazeera İngilizce'nin imza attığı skandallar saymakla bitmiyor.

Türkiye'nin 35 yıldır mücadele ettiği PKK'nın Suriye kolu YPG'ye özel bir ilgileri var. Terör örgütü YPG'den bahsettikleri bir haberde kullandıkları dile dikkat: "Kürtlerle omuz omuza savaşan ABD askerleri Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yerden yere vurdu!" Bitmedi... YPG'li terörist Mazlum Abdi onlar için "Kürtlerin önderliğindeki SDG'nin komutanı!" Halkını kimyasal silahla katleden Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı skandal ifadeyi manşetten vermekte bile sakınca görmüyorlar!

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İLK SKANDALLARI DEĞİL

El Cezire daha önce de benzur tutumu defalarca sergilemişti. Gezi olaylarında hükümeti suçlayan kanal, gezicileri aklayan bir dil kullanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünün öncesinde de El Cezire bir skandal yayına daha imza atmıştı. "Türkiye cesur gazetecilere göre bir yer değil" adlı belgeselde aralarında Can Dündar'ın da bulunduğu firari 3 kişiyle röportaj yapıldı.