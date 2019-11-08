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  • 09.11.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 07:06

Son dakika: 'ta askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

askerlerinin bulunduğu 'un güneyindeki 'ne 17 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonrası teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

Irak'ta ABD üssüne saldırı! 17 füze atıldı

, askerlerinin konuşlandığı 'daki 'ne 17 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan yazılı açıklama, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 adet katyuşa füzesi atıldığı, saldırının can kaybına yol açmadığı belirtildi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Açıklamada ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü 'den alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.

Amerikan askerleri, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

Terör örgütü IŞİD'in Temmuz 2017'de Musul'dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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