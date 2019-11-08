Belediye başkanı şoka girdi! Saçını kesip üzerine boya döktüler

Haftalardır gösterilerle sarsılan Bolivya'da protestocular bir yerel siyasetçiyi çıplak ayakla yürütüp istifasını imzalattılar. Eylemciler ayrıca belediye binasını da ateşe verdi.
Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.
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