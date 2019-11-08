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  • 08.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 18:34

Belediye başkanı şoka girdi! Saçını kesip üzerine boya döktüler

'da haftalardır yaşanan protestolar sırasında, Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Göstericiler Arce'nin saçlarını kesip üzerine kırmızı boya döktü.

Haftalardır gösterilerle sarsılan Bolivya'da protestocular bir yerel siyasetçiyi çıplak ayakla yürütüp istifasını imzalattılar. Eylemciler ayrıca belediye binasını da ateşe verdi.

Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.

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