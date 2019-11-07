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  • 07.11.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 23:27

mahkemesinden Başkanı Trump'a 2 milyon dolar ceza

'ta bir mahkeme, yardım kuruluşu Trump Vakfını siyasi ve ticari amaçla kullanan Başkanı 'ın 2 milyon dolar ceza ödemesine ve vakfın kapatılmasına karar verdi.

Trump'a şok! Tam 2 milyon dolar

'ta bir mahkeme, Başkanı 'ı, yardım kuruluşu Trump Vakfını siyasi ve ticari kar amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Hakim Saliann Scarpulla, yardım kuruluşu Trump Vakfının siyasi ve ticari çıkar amaçlı kötüye kullanılmasından dolayı Trump'ın 2 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

Scarpulla, ayrıca, Trump Vakfının kapatılması ve vakfa ait 1,7 milyon doların diğer vakıflara aktarılması kararı aldı.

New York Başsavcılığı geçen yıl yardım vakfı konusunda ABD Başkanı Trump ve ailesine karşı açtığı davada 2,8 milyon dolar ceza ödenmesi talebinde bulunmuştu.

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